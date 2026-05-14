打撃不振に陥っているドジャースの大谷翔平投手について、ロバート・バンスコヨック打撃コーチが見解を示した。米スポーツメディア『The Athletic』が伝えている。13日（日本時間14日）、14日（同15日）と2試合連続で、打者としては先発ラインナップに入らないことが決まった大谷。休養を生かしてスランプ脱出なるか、注目だ。 ■「かなりの数を打ち損じている」 12日（同13日）のジャイアンツ戦で12