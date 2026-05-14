現代社会では、リアル店舗と同じくらいに浸透しているオンラインショップでの買い物。ネットスーパーの普及やフリマアプリ市場の拡大も相まって、需要は今後も増加していくと考えられる。その動向に伴って必要不可欠な存在が、荷物を配送してくれる物流業だ。ネットでポチッと簡単に注文したからといって、荷物が魔法のように届くわけではない。物流業のデジタル化は進んでいるものの、「人力」が担う部分がまだまだ多く、人の手に
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