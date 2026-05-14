2026年5月13日、「ルパン三世」の作曲家・大野雄二氏の訃報に中国のネットユーザーから追悼の声が寄せられている。アニメ「ルパン三世」シリーズや映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二氏が4日、老衰のため東京都内の自宅で亡くなった。84歳だった。訃報は13日に所属事務所の公式サイトを通じて公表された。1941年に静岡県熱海市で生まれた大野氏は、慶應義塾大学在学中からジャズピアニス