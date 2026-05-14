ノートパソコン（PC）などを手がけるVAIO（長野県安曇野市）は、同社初の「Copilot+ PC」だというモバイルノートPC「SX14-R」個人向けモデルを2026年5月22日に発売する。日本初のバッテリー保証サービス対象1キロを切る軽量・堅牢ボディに、高いパフォーマンスと低消費電力を両立する最新世代のインテル「Core Ultra シリーズ3」プロセッサーを搭載。AI（人工知能）時代のモバイルワークを支える高性能と、動画再生時でも約20.5時