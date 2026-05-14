歌手の荻野目洋子（57）が、自身のXを更新し、『タッチ』などで知られる漫画家・あだち充（75）と約40年ぶりに再会した出来事を報告した。ネット上では、2ショット写真や、あだち充からの直筆サイン色紙が話題となっている。【写真】「国宝級のお宝！」絵柄が尊い…あだち充からの直筆サイン色紙あだち充よりサイン色紙が事務所に届き「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」と驚き。届いた