およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、北京市内の人民大会堂で、14日から習近平国家主席と首脳会談を行っています。北京から中継です。会談場所である人民大会堂の正面で、習近平国家主席はトランプ大統領を出迎え、笑顔で握手を交わしました。そして先ほど会談で習主席は「再び北京で出会えてうれしく思う」と述べました。14日午前、北京市内の宿泊先のホテルを出発したトランプ大統領は、アメリカから中