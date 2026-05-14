任天堂は14日、ゲーム『ゼルダの伝説』の実写（ライブアクション）映画の公開日が、2027年5月7日から2027年4月30日に変更することを発表した。公開日の延期ではなく、1週間も早くなる異例の発表にネット上では驚きの声であふれている。【画像】顔そっくり！イケメンなリンク実写映画『ゼルダの伝説』の場面カット新たな公開日について任天堂は公式Xにて「宮本です。「ゼルダの伝説」実写映画の全世界の劇場公開日を、2027年5