5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が14日、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』テレビCM制作記者発表会に登壇した。このほど自身初のアンバサダーに就任した中村が“自分に金メダルをあげたいくらい頑張ったこと”を明かした。【全身ショット】似合ってる！ブラウンのセットアップで登場した中村嶺亜「大切な人のお祝い準備」を挙げた中村は、最近誕生日を迎えた祖母に連れていきたい店があったものの、そのお店は電話予