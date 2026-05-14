【北京＝遠藤信葉】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席の会談が１４日午前、北京の人民大会堂で始まった。イラン情勢や貿易、台湾問題が議題となる見通し。香港フェニックステレビによると、習氏は会談冒頭、トランプ氏の訪中を歓迎した。「世界は新たな岐路に立っている」との認識を示し、「手を携えて地球規模の課題に対応できるのか、中米両国の美しい未来を創造できるのか。これらは歴史的な問い