LINE（ライン）ヤフーは14日、飲食店情報サイト「食べログ」を運営するカカクコムに対して米投資ファンドのベインキャピタルと共同で再度、買収提案したと発表した。7日にも提案していた。カカクコムは12日にスウェーデンに本社を置く投資ファンド「EQT」グループの買収に賛同すると表明しており、対抗して敵対的買収に発展する可能性がある。LINEヤフーは13日付でカカクコムに提案書を提出、買い付け価格は1株当たり3232円と