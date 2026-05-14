俳優の村田雄浩（66）が14日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の村田映里佳（46）との2ショット写真を披露した。村田は「久しぶりに奥さんの実家の浜松にやってきました！」と書き出し、義父の知人農家を訪問したことを報告。夫婦で「時期ハズレの”イチゴ狩り”」を楽しんだ写真を複数枚披露した。これにファンからは「奥様可愛らしいです」「仲良しご夫婦で微笑ましいデス」「素敵なご夫婦ですね！」「娘さんか