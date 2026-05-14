ジュニアの5人組「KEYTOLIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で化粧品ブランド「Pureal（ピュレア）」のCM発表会に出席した。「ピュレアレアコンビで化学反応、美容旋風を巻き起こしたい」と自身の名前とブランド名をかけて意気込んだ。初の単独CM出演。「素直に直球にめちゃくちゃうれしかった。シートマスクを毎日使っているので、その美容アイテムに起用していただいたのは日頃のスキンケアの努力が報われたし、運命的な