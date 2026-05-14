●ロイヤルズ5−6ホワイトソックス○＜現地時間5月13日カウフマン・スタジアム＞シカゴ・ホワイトソックスが4連勝を収め、今季初の勝率5割復帰。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、4打数1安打1四球を記録した。ベテラン右腕ルーゴに対する第1打席はフルカウントから低めのカットボールをセンター前に弾き返し、2試合ぶりの安打をマーク。チームが2点を先制した2回裏の第2打席は外角のカーブを打つも