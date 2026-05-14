米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１３日（日本時間１４日）に行われ、ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＡＥＷ世界王者のダービー・アリン（３３）に敗れ日本人初の最高峰王座奪取はならなかった。当初挑戦予定だったオカダ・カズチカが家庭の事情により帰国したため、オカダと緊張関係にありながらも「ドン・キャリス・ファミリー」で同門の竹下にチャンスが巡ってきた。アリンには何