ヘンリー王子が創設した「インヴィクタス・ゲームズ」は来年に英バーミンガムで大会が開催されるが、理事会で最も重要なメンバーの１人が辞任したことが分かった。英紙デーリー・メールが１３日、報じた。辞任したのは女性評議員のメロニー・プール氏で、来年バーミンガムで開催されるインビクタス・ゲームズを実施するために設立された慈善団体である「インヴィクタスＵＫ２０２７Ｌｔｄ」の理事会の副会長も務めていた。