インスタグラムで報告米大リーグ・ドジャースは11日（日本時間12日）から本拠地でジャイアンツとの4連戦を戦っている。客席には日本の人気タレントの姿も。インスタグラムで「やっと会えた」と報告し、“推し”である大谷翔平投手の姿を生で見た感動をつづり、ファンの注目を集めている。ドジャースのロゴが入った白いパーカーユニホームを着用して、バックネット裏で写真撮影したのは、タレントのはるな愛。自身のインスタグ