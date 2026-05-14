【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの辻希美と第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんが、5月15日発売の雑誌「ひよこクラブ」（ベネッセコーポレーション）に親子で表紙に登場する。【写真】38歳5児のママタレ、次女と「ひよこクラブ」登場◆辻希美、次女と「ひよこクラブ」表紙登場辻が、2025年8月に誕生した第5子の夢空ちゃんと親子で登場し、貴重なインタビューが掲載。夢空ちゃんが雑誌の表紙に登場するのは、本誌が初となる。親子共