【モデルプレス＝2026/05/14】SixTONESの京本大我が、5月22日発売の「CanCam」7月号に登場。プライベートでも年に1回は訪れるという浅草で、思い出や趣味のカメラ、秋のスタジアムツアーへの心境などを語っている。【写真】京本大我、ヴァンパイア役で6kg減量◆京本大我、SixTONES連載第4回で浅草へ「CanCam」が届けるSixTONESの1年限定スペシャル連載「＃ストさんぽ」。これまでに田中樹、森本慎太郎、松村北斗が出演し、それぞれ