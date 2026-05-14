見知らぬお客さんがお家に遊びに来ると、見つからない場所に逃げてしまうという猫ちゃんも少なくないでしょう。そんな猫ちゃんの『隠れているつもりの光景』が8万表示を超える話題に。隠れていることがバレバレな光景には、「『僕いません』てなってるの可愛い」「消えてる消えてるｗ」と温かいコメントが寄せられています。 【写真：お客さんが来てパニックになった猫→とっさに『隠れた場所』が…まさかの光景 柱になりきっ