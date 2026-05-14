警戒心の強い猫が、山での孤独な生活を経て心を開く姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は5000回を超え「少しずつ心開いてくれてますね」「いっぱい甘えてね」といったコメントが集まっています。 【動画：山に捨てられ、人間をひどく怖がっていた猫…保護されて時間が経つと→別猫のような『現在の様子』に感動】 山でひとりぼっちだった猫 YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル