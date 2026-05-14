猫が相手によって「態度を使い分ける」5つの理由 1.相手を「母猫」だと思っている 猫は大人になっても、信頼する飼い主に対しては子猫のような気持ちで接することがあります。これは、飼い主がごはんを用意してくれたり、体をなでてくれたりする存在だからです。 ふみふみと前足で毛布をこねたり、しっぽをピンと立てて近寄ってきたりするのは、あなたを本当の親のように慕っている証拠です。 他の人には見せ