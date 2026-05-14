離婚した年の母の日、母から「ハサミが欲しい」と言われました。その裏に隠された、親心という名の優しい嘘に気づいて……。筆者の体験談をご紹介します。 リクエスト 「よく切れるハサミが欲しい」「え？」母の日のプレゼントの希望を聞いた時、いつもと違う言葉に思わず聞き返してしまいました。それまでは現金か、母がリクエストする5000円から1万円ほどのものを贈るのが当たり前になっていたからです。 例年なら、リク