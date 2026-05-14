プロ野球広島は2026年5月13日、福井で巨人と対戦し、2−4で延長12回サヨナラ負けを喫した。「まだこの時期、あきらめるのは早い」 試合は、巨人が5回にトレイ・キャベッジ外野手（29）のソロ本塁打で1点を先制した。 広島は7回まで巨人先発・則本昂大投手（35）に0点に抑えられたが、8回に大盛穂外野手（29）が2番手・大勢投手（26）からソロ本塁打を放ち同点に追いついた。 1−1のまま延長戦に突入し、12回2死2塁から菊池涼介内野