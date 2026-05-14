東京Vのマテウス「試合勘は、そこまで気になることもなく試合に入れました」東京ヴェルディは5月13日に行われたJ1百年構想リーグ第12節延期分でFC町田ゼルビアと対戦し、0-0、PK2-4で敗れてリーグ戦3連敗となった。この試合では第5節の鹿島アントラーズ戦で負傷して戦列を離れていたGKマテウスが11試合ぶりに先発に復帰。MF徳村楓大のミドルシュートを弾き出すなど好セーブを見せて健在ぶりを示したが、PK戦では一本も止められず