5月13日の試合を終えて試合数が揃ったJ2・J3百年構想リーグは5月13日の試合を終えて各地区の4グループで試合数が揃い、3チームで1位通過が決定して残り2試合での戦いになった。EAST-Aでは、ベガルタ仙台が勝ち点40を獲得して2位の湘南ベルマーレに勝ち点9差をつけ、すでに1位通過が決定した。また、WEST-Aでは勝ち点37のカターレ富山が2位の高知ユナイテッドSCに勝ち点7差、WEST-Bではテゲバジャーロ宮崎が勝ち点43で2位のサガ