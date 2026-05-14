俳優「ワイルド・スピード」シリーズで知られる俳優ジェイソン・ステイサムとパートナーでモデルのロージー・ハンティントン＝ホワイトリーが、英海岸沿いに総額2500万ポンド（約49億円）の新居を建設していると報じられた。人里離れた海岸線に位置し、敷地内にはプライベートビーチやボート用の湖、ジム、厩舎、子どもたちのためのツリーハウスも含まれると