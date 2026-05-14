梅雨の時期を前に、博多駅で14日、浸水を防ぐための訓練が行われました。福岡市の博多駅で行われた訓練には、JR九州や福岡市交通局などから、およそ140人が参加しました。近くの御笠川が氾濫する恐れがあるとの想定で、駅の構内や地下街に水が流れ込むのを防ぐ止水板を設置する手順などを確認しました。博多駅周辺では1999年、大雨によって地下に大量の水が流れ込み、女性1人が死亡しています。JR博多駅の加藤邦忠駅長は、参加者に