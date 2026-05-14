クマの目撃情報が相次いでいる岐阜県関市に近い岐阜市の農道で13日、新たな目撃情報があり、警戒が続いています。岐阜市などによりますと、13日午後2時15分ごろ、関市に近い岐阜市三輪地区の農道で「クマと思われる、犬よりも大きい黒いものが横切った」と連絡がありました。市や警察がパトロールに当たっていますが、14日朝までに新たな目撃はないということです。関市内では4月からクマの目撃が相次いでいて、民家