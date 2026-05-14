アジア大会の会場になる予定の名古屋金城ふ頭アリーナで天井の断熱材が落下し、14日からのスカッシュの国際大会が中止となりました。名古屋市によりますと、港区の名古屋金城ふ頭アリーナで11日、長さ約3m60cm・幅約50cmの断熱材が落下しているのが見つかりました。雨漏りによる水分の重みで落下したとみられていて、市は施設の使用を中止して修繕を進める方針です。この施設は、秋のアジア大会ではスカッシュ