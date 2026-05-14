スケーターから、夏の暑さ対策に便利な「保冷ケース付き氷のう」が登場！持ち運びがしやすいため、スポーツ後のアイシングやアウトドアに活躍してくれます☆ スケーター「保冷ケース付き氷のう」 価格：各3,080円（税込）サイズ：φ61×72×188mmカラー：全2種（サンドホワイト、スモーキーブルー）取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など スケーターから、夏の暑さ