様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『スター・ウォーズ マンダロリアン』のブラインド ランチ巾着が登場！「マンダロリアン」や「グローグー」たちのドラマの名シーンやロゴをデザインした、ファン必見のグッズです☆ スケーター『スター・ウォーズ マンダロリアン』ブラインド ランチ巾着 販売情報：STAR WARS POP UP STORE（1）ラ