是枝裕和監督の新作映画『箱の中の羊』（5月29日公開）の本編映像が初公開された。主演を務めるのは綾瀬はるかと、お笑いコンビ千鳥の大悟。初共演の2人が、子どもを亡くした夫婦を演じ、“息子の姿をしたヒューマノイド”を迎え入れる物語が描かれる。【動画】ヒューマノイドを笑顔で受け入れる妻と戸惑う夫の対比が印象的な本編映像本作は、『万引き家族』（2018年）以来、是枝監督にとって8年ぶりとなる日本映画オリジナル