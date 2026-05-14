ジュニア「ＫＥＹＴＯＬＩＴ（キテレツ）」の中村嶺亜が１４日、都内で行われた化粧品「Ｐｕｒｅａｌ（ピュレア）」のテレビＣＭ制作記者発表会に出席した。中村は、自身のメンバーカラーでもあるピンク色のセットアップ姿で登壇。同商品のブランドアンバサダーに就任し「直球にめちゃくちゃうれしかったです。毎日愛用していたので運命的なものを感じました」と歓喜した。嶺亜（れいあ）の発音が「レア」と似ていること