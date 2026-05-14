5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が14日、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』テレビCM制作記者発表会に登壇した。このほど自身初のアンバサダーに就任した中村は「中村嶺亜とPurealのPureal“れあれあ”コンビですてきな化学反応や美容旋風を巻き起こしていければ」と輝く笑顔であいさつした。【写真】頬に指あて…キュートなポーズをする中村嶺亜中村が出演する新CMは18日から関東地上波で放送開始。6月から全国で放送