日本代表ＭＦ三笘薫の北中米Ｗ杯出場が困難となったことが判明した。左太もも裏の負傷によるもので、大会中の実戦復帰が極めて難しい状況の診断を受けたという。世界基準の突破力を持つ左シャドーの大黒柱不在に、どう向き合うべきか。「ピンチはチャンス」となるような“代替案”はないのか。４つの選択肢を日本代表の番記者が検証した。＊＊＊【⑴鎌田を１列上げる】鎌田のシャドー起用は、Ｗ杯予選でも多く