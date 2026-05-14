お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、16日に放送される。今回は前週に続き、パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック2デイズ”の会場を巡る。【写真168枚】衝撃の仕上がり…30年以上前の車とは思えないホンダ初代『NSX』内外装全部見せ＜Nostalgic 2days＞今年で17回目の開催とな