愛知県東海市で、会社員の男性を乗用車ではねてそのまま逃げたとして、男が逮捕されました。 【写真を見る】愛知･東海市の死亡ひき逃げ 71歳会社員の男を逮捕 ｢何とぶつかったか覚えていない｣ 男は出勤途中 愛知･東海市 逮捕されたのは、名古屋市港区の会社員、丹羽睦夫容疑者（71）です。 警察によりますと、丹羽容疑者はきのう午前3時半前、東海市名和町で乗用車を運転中、会社員の諸岡隆治さん（38）をはねて、そのまま逃げ