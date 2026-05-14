タカラトミーアーツから、通常の頭身よりスタイルアップした姿の「ハローキティ」がフィギュアになったガチャ（カプセルトイ）「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」が登場。一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”になった「ハローキティ」のガチャフィギュア4種が展開されます☆ タカラトミーアーツ ガチャ サンリオ「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」 価