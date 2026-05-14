6人組グループ・SixTONESの京本大我が、22日発売のファッション雑誌『CanCam』7月号（小学館）の1年限定スペシャル連載「＃ストさんぽ」第4回に登場する。プライベートでも年に1回は訪れるという浅草で、傘を片手にぶらり散歩する姿を思い出話とともに自然体で撮り下ろし。一緒に、デートをしているような“彼氏み”カットも満載となっている。【写真】同じ連載では…夜の有楽町に現れた田中樹グループとしての活動に加えて、