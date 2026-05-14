ソフトバンクからトレードでＤｅＮＡ入りした尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の入団事務所で入団記者会見に臨んだ。報道陣からは、ＤｅＮＡはダンスや球団歌の収録なども行うことに関しての質問が飛んだ。尾形が「得意じゃないです」と笑いを誘うと、井上朋も「僕も得意ではないですけど、一皮むけることができれば」と答え、会見場が爆笑に包まれた。トレードが決まり、尾形は「上茶谷さ