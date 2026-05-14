俳優の有村架純が、21日発売『MAQUIA』7月号(集英社)の表紙に登場。通常版表紙では白、特別版表紙ではグリーン、2パターンの衣装をまとい、多幸感あふれるオーラと凛とした佇まいを披露する。【別表紙】多幸感あふれるオーラを披露する有村架純同誌では、俳優として常に「もしも（if）」の世界を表現し続けている有村に、仕事や美容、人生にまつわる「もしも」の質問を実施。もしも、ファンタジーの世界で家を建てるなら、「