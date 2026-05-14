俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（15日公開）において、登坂不動産の元同僚である永瀬（山下）と桐山（市原隼人）が本気でぶつかり合う、本編映像が解禁となった。【動画】山下智久＆市原隼人が激しい殴り合い…映画『正直不動産』本編映像同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家