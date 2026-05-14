Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKによる一日限りのイベント『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の模様を収録したBlu-rayが、数量限定で再販されることが決定。きょう14日午後6時よりTENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING特設サイトにて再販が開始される。【ライブ写真多数】TENBLANK、1日限りの白熱のライブの模様！ソロショッ