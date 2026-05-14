ビーケー・ジャパンは、国内350店舗突破（※2026年5月14日時点で355店舗）を記念し、「ワッパー祭り」を5月18日から5月22日までの5日間限定で開催する。各日午後2時から、公式アプリ限定クーポンを配信する。【写真】「スモーキーBBQワッパーセット」価格：1020円→720円（300円引き）対象となるのは、『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット