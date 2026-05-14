今月10日の『RIZIN.53』で児玉兼慎に勝利したジョリーが13日、自身のSNSで“エンタメファイター”と呼ばれることへの本音と、改めてRIZIN王者になる決意を投稿した。【インタビュー動画】ジョリー“ブラックモード”で2連勝篠塚辰樹へたどり着くため平本丈との対戦も昨年みそか大会でRIZIN初参戦し、芦澤竜誠から劇的な一本勝ちを収めて会場を大いに盛り上げたジョリー。今大会はキックボクサーで今回がMMA初挑戦となる児玉