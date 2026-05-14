アイドルや俳優、マネージャー、ヘアメイク、スタイリスト、編集者、アニメーター、ゲームプログラマーなど、エンタメ業界を支える“149”の職種を全ページフルカラーで紹介する『芸能・アニメ・ゲーム・音楽・マンガエンタメおしごと図鑑』（サンクチュアリ出版）が発売された。【画像】「好き！を仕事に」『エンタメおしごと図鑑』中面ページ「なりたい」という憧れからも、「自分に向いているかも」という発見からも仕事