ソフトバンクから山本祐大捕手（27）との交換トレードでDeNAに加入した尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の入団会見が14日、横浜市内の球団事務所で行われた。背番号は尾形が「36」、井上朋が「40」に決まった。同席した木村洋太球団社長は会見冒頭で「2人に来てもらった理由は、何より今年優勝するチームをつくるため。そして、その先も強いチームをつくるため。尾形選手は物凄いスピードの球を投げる。井上選手は物