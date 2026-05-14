「ドジャース−ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースが二回に先制の好機を作るも痛恨の無得点。先発の大谷翔平投手に援護点は生まれなかった。先頭のタッカーが右翼線へ二塁打を放ってチャンスメークすると、ＤＨでの出場となったＴ・ヘルナンデスは二ゴロで走者を三塁へ進めた。この一打にロバーツ監督がベンチ前に出てきてテオスカーのお尻をポンとたたいてたたえた。前夜までの悪い流れを断ちきる絶好の機