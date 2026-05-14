イタリア北部の町、プンタ・マリーナで、街中に群がる100羽以上のクジャクが住民を困惑させている。【映像】100羽以上に…街中に群がるクジャク（実際の様子）映像には、鳥たちが街中で鳴き声を上げる様子や、バルコニーや海岸、道路など街の至る所を歩き回る姿が映っている。時には、横断歩道を渡るクジャクを待つという不思議な場面に遭遇することも。このクジャクたちは、町の廃墟となった航空施設に長年生息していたも