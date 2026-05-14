先住犬の柴犬さんに果敢にアタックする大型犬の子犬。柴犬さんにあっさり反撃されてしまい…？その後の赤ちゃんすぎる行動が話題を呼び、投稿は38万回再生を突破。「弱かったｗｗ」「受け身は完ぺき！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：自分より小さな犬に挑む『大型犬の子犬』→反撃され、転んでしまい…あまりに弱すぎる『まさかの光景』】 お姉ちゃん柴犬にエイッ！ Instagramアカウント「lala